Con l'arrivo di Bakayoko e la mancata cessione dei vari Milik e Llorente si è chiuso il mercato del Napoli. Ora è il momento di pensare alla stagione, con gli impegni in campionato e quelli in Europa League.



Per la Serie A Gattuso avrà a disposizione 25 giocatori e sul sito della Lega Serie A è pubblica la lista dei calciatori del Napoli:



LISTA OVER 22 - Ospina, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Bakayoko, Fabián Ruiz, Lobotka, Lozano, Mertens, Llorente, Politano.



LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA - Meret, Di Lorenzo, Zielinski, Petagna.



LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB - Contini, Insigne.



LISTA UNDER 22 - Elmas, Osimhen.