Stadio San Paolo di Napoli rinnovato e vestito a festa per la cerimonia d'apertura delle Universiadi, giunte alla 30esima edizione. In tribuna d'onore il presidente della Repubblica Mattarella, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Simone Valente, Pina Castiello e Carlo Sibilia, il presidente del Coni Giovanni Malagò.



Il sindaco De Magistris ha aperto con queste parole le danze: "Napoli è città dello sport, dei mille colori, dell'accoglienza, di pace e di amore. Viva il popolo napoletano, vi auguriamo di trascorrere giornate di emozioni nella nostra città".



I giochi olimpici degli atleti universitari sono in programma da oggi, 3 luglio, fino al 14 luglio.