Riflettori puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona. Questa sera a Fuorigrotta ci sarà la grande sfida tra Napoli e Real Madrid, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In campo enorme talento, da un lato e dall’altro: saranno in totale cinque calciatori inseriti tra i 30 candidati a vincere il Pallone d’Oro. Tra gli spagnoli ecco Modric, Bellingham e Vinicius, mentre tra i partenopei la coppia che nell’ultimo anno ha incantato anche in Europa, quella composta da Kvaratskhelia e Osimhen. Opportunità di rilievo soprattutto per questi ultimi per mettersi in mostra due che non hanno avuto un avvio di stagione semplicissimo, ma nelle ultime due gare sono tornati a fare la differenza. Riecco Kvara al 100%, ma non si può dire lo stesso per Osimhen, che non vive un momento serenissimo.



MALUMORE - Giorni complicati per il centravanti nigeriano in seguito a quella polemica social, alla minaccia di denuncia da parte suo agente nei confronti del Napoli, le foto con la maglia azzurra cancellate dai suoi social. Poi l'accusa di razzismo da parte dei nigeriani nei confronti dei napoletani e successivamente il chiarimento, la difesa da parte dello stesso Osimhen che ha “protetto” il suo rapporto con i supporters partenopei. Che il suo umore non sia alle stelle è evidente, perché nonostante tutto Victor ha segnato contro Udinese e Lecce ma senza la sua solita grinta, fondamentalmente senza esultare.



C’È IL REAL - Una vetrina importante questa sera, di fronte ci sarà il Real Madrid e segnare al club più titolato della storia difficilmente tratterrebbe Osimhen dalla solita corsa sotto la curva. Non ci si aspetta nulla di diverso dal caro vecchio Osi. Resta, però, un rapporto freddo con la società, con il rinnovo da 10 milioni a stagione che era pronto, sul piatto, ma ad oggi sembra un discorso chiuso. A fine stagione l’ipotesi più concreta è quella della cessione ed ecco di nuovo il Real Madrid, oggi avversario, tra 9 mesi chissà. Le Merengues hanno i riflettori puntati su Mbappé, ma qualora non dovesse riuscire a portarlo in Spagna (in caso di permanenza a Parigi) allora ci potrebbe essere il tentativo di affondo proprio per Osimhen. De Laurentiis non potrà chiedere i 200 milioni di questa estate perché inizierà l'anno dell'ex Lille in scadenza (contratto fino a giugno 2024). Il patron del Napoli cercherà di ottenere il massimo e la volontà è quella di incassare una cifra comunque non al di sotto dei 100 milioni, sperando si possa scatenare un'asta. C'è ancora tanto tempo davanti, le dinamiche del mercato cambiano in fretta. Intanto Napoli-Real Madrid, Osimhen si prepara affinché sia la sua serata, tra le stelle.