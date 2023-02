Il Napoli continua il suo grande cammino in campionato. Sono 15 i punti di vantaggio sull’Inter seconda e l’obiettivo degli azzurri e quello di non fermarsi, ancor di più dopo il grande successo in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.La squadra pochi minuti fa è partita direzione Empoli, dove domani alle ore 18:00 scenderà in campo in vista della 24ª giornata di serie A. Testa chiaramente già al match di domani, con Spalletti, Kvaratskhelia e Osimhen visibilmente concentrati. Tra i più acclamati Lobotka, così come Kim e per lui si è alzato il solito coro dei tifosi presenti “Kim Kim Kim”. Strappato un sorriso al sudcoreano in quel momento. Solita simpatia da parte dello storico magazziniere, Tommaso Starace, che nel momento di euforia si è lasciato andare ad un “Salutate la capolista”.