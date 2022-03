Sirene inglesi per Victor Osimhen. L'uomo del momento in casa Napoli, autore di due doppiette contro Verona e Udinese, è anche uno dei profili più chiacchierati in chiave mercato. 15 gol e 4 assist in 25 partite tra campionato e coppe sono un bottino da grande attaccante, lo sanno bene anche in Premier League dove più di un club ha scritto il suo nome sulla lista dei desideri. Tra questi l'Arsenal, che già a gennaio cercava un nuovo numero 9 e in estate perderà Lacazette, e il Newcastle, che dopo il tentativo invernale è pronto a tornare alla carica.



LA SITUAZIONE - De Laurentiis non ha fretta di risolvere la situazione, l'ex Lille ha un contratto fino al 2025 con ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione ed è soprattutto una risorsa fondamentale per quelli che sono gli obiettivi di un club ambizioso con il Napoli. Per portarlo via, insomma, servono almeno 100 milioni, anche considerando la formula con la quale è arrivato: 70 milioni di euro totali, 50 cash (10 milioni di euro all'anno per cinque anni) e 20 da alcuni giocatori azzurri L’ammortamento è a buon punto, anche cedendolo dopo solo due anni la plusvalenza sarebbe ricca. Il Napoli al momento non ha in mente di cedere Osimhen, ma di fronte a una proposta irrinunciabile è disposto a cambiare idea. E in Premier, il caso Lukaku insegna, sono tante le società in grado di permettersi offerte a due zeri.