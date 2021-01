José Maria Callejon, esterno della Fiorentina, parla del suo ritorno a Napoli da ex: “"Sarà un'esperienza strana, però sono contento di tornare allo stadio che si chiama non più San Paolo ma Diego Maradona e di rivedere i miei compagni. Il ricordo piu' bello? I sette anni meravigliosi trascorsi. È stata casa mia, la gente è stata meravigliosa così come i compagni e gli allenatori. A tutti quanti voglio molto bene. Questo è il lavoro, il calcio, e loro capiranno che ora sono qui, che difendo questi colori e speriamo di fare una bella partita” le sue parole in diretta su Instagram.