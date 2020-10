Non solo la prima squadra. Il Covid-19 ha colpito anche il Napoli Primavera. Gli azzurrini guidati dal tecnico Emmanuel Cascione sono stati costretti a fermarsi in questi giorni dato che un ragazzo della rosa Primavera è risultato positivo al tampone.



Secondo quanto raccolto da IamNaples nella giornata di ieri sono stati fatti ulteriori test che hanno constatato la negatività di tutti gli altri ragazzi. Potranno così riprendere gli allenamenti in vista della sfida del prossimo weekend contro i pari età del Pescara, rinvii permettendo.