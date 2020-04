Come riporta il Corriere dello Sport: “Il Napoli continua a parlare molto seriamente con il Real Madrid per Luka Jovic. La priorità resta lui, il grande obiettivo per l’attacco che verrà. E’ il serbo a ravvivare più di ogni altro le fantasie azzurre. Il ds Giuntoli continua a seguire molto attentamente anche Sardar Azmoun, venticinquenne iraniano dello Zenit che in questa stagione ha seminato gol (14), assist (7) e giocate in Russia e in Champions”