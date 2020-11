Questa sera scenderanno in campo Napoli e Milan per il posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Sarà una lotta al vertice, con tanta qualità in campo e soprattutto voglia di primato da parte di entrambe le squadre.



Gattuso dovrà fare a meno di Osimhen ma è pronto a riconfermare ugualmente il 4-2-3-1. Tra i pali Meret è pronto per prendere il posto di un Ospina non al meglio. Manolas e Koulibaly comporranno la coppia difensiva, mentre Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini. Bakayoko ha recuperato e affiancherà Fabián Ruiz in mediana. La novità è in attacco, con Lozano, Politano, Mertens e Insigne che scenderanno in campo contemporaneamente. Il ruolo inedito sarà alle spalle di Mertens, dove ci sarà presumibilmente Politano.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Lozano, Politano, Insigne; Mertens. All. Gattuso.