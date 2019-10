La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Napoli in vista del match contro il Torino: "Mancheranno Hysaj, Tonelli, Maksimovic, Mario Rui e Koulibaly. Chi gioca con Ancelotti? Tornerà Lorenzo Insigne largo a sinistra nel 4-4-2, in un reparto completato da Callejon, Zielinski ed Elmas. In attacco Llorente e Mertens sostituiranno Lozano e Milik dopo il pareggio di Genk, così come in difesa Ghoulam agirà a sinistra nel reparto composto da Di Lorenzo, Manolas e Sebastiano Luperto. In porta Meret".