La Gazzettta dello Sport anticipa le probabili formazioni di Genk-Napoli: Carlo Ancelotti lancia qualche novità rispetto alla partita casalinga di campionato vinta con il Brescia. In porta ritorna Meret. Nella difesa a quattro recupera Manolas mentre le altre due novità sono Mario Rui ed ovviamente Koulibaly. A centrocampo sarà Insigne a giocare al posto di Zielinski. In attacco al fianco di Mertens c'è Lozano. Ancora panchina per Milik.