Questa sera all'Olimpico andrà in scena il posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A tra Roma e Napoli. I giallorossi dalla loro hanno l'entusiasmo del passaggio del turno in Europa League ma allo stesso tempo la stanchezza per l'impegno di appena tre giorni fa. Gli azzurri, invece, hanno avuto tutta la settimana per preparare la gara e sono chiamati a trovare altri tre punti per centrare l'obiettivo Champions.



Gattuso dovrà rinunciare a Di Lorenzo, squalificato. Al suo posto Hysaj ritorna sull'out di destra da titolare dopo due mesi, mentre sulla fascia opposta ritrova posto da titolare Mario Rui, che nelle ultime quattro partite è rimasto in panchina collezionando poco più di 20 minuti in totale. Per il resto tocca ancora ad Ospina, Koulibaly e Maksimovic per completare il reparto arretrato. Il serbo in vantaggio su Manolas, che ha recuperato ma non è ancora al top della forma. Rispetto al match di San Siro contro il Milan non ci saranno variazioni tra centrocampo e attacco, con la coppia Demme-Fabián Ruiz in mediana, Zielinski tra le linee, Politano e Insigne sulle fasce, Mertens la punta di riferimento. Ancora panchina per Osimhen, che entrerà in corso d'opera per sfruttare la stanchezza della difesa giallorossa ed allungare con la sua velocità. Ci sarà anche Lozano in panchina e per lui potrebbe esserci spazio nel finale dopo 36 giorni.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.