Questa sera il Napoli affronterà la trasferta di San Siro per giocare il posticipo serale contro il Milan. Gattuso dovrà far fronte ancora una volta a diverse assenze, ovvero quelle di Manolas e Rrahmani (il primo non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio contro il Genoa oltre un mese fa, il secondo invece si è fermato nell'allenamento di venerdì), oltre alle solite di Ghoulam, Lozano e Petagna.



Tra i pali Gattuso dovrebbe affidarsi ancora ad Ospina. In difesa scelte quasi obbligate, con Maksimovic e Koulibaly che formeranno la coppia dei centrali. Sull'out di destra il solito Di Lorenzo e sulla fascia opposta Hysaj in vantaggio su Mario Rui. In mediana Demme sarà il perno centrale per cercare di arginare le giocate di Calhanoglu tra le linee. Di fianco al tedesco i soliti Zielinski e Fabián Ruiz. In attacco Insigne e Politano agiranno ai lati di Mertens, che è pronto a giocare dall'inizio, mentre Osimhen subentrerà nella ripresa.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso