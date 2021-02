Questa sera il Napoli affronterà il Genoa per la ventunesima giornata di Serie A. Gattuso dovrà fare a meno di alcuni giocatori, a partire dall'infortunato Mertens, passando per Fabián Ruiz - guarito dal Coronavirus - fino a Koulibaly e Ghoulam che ieri sono risultati positivi proprio al Covid-19.



Anche Lorenzo Insigne non è al meglio dopo la botta subita in Coppa Italia e difficilmente sarà schierato nell'11 titolare, per essere al meglio mercoledì prossimo per la sfida contro l'Atalanta. Gattuso tra i pali si affida per la quarta volta consecutiva a Ospina. Dopo "l'esperimento" visto tre giorni fa con la difesa a 3 ecco che il Napoli si risistema lì dietro a 4: Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Maksimovic e Manolas a comporre la coppia dei centrali. Nel centrocampo a 3 Demme non ha problemi e scenderà in campo dal primo minuto dopo la paura per la pallonata ricevuta contro l'Atalanta. Al suo fianco ci saranno Zielinski ed Elmas che in Coppa Italia hanno rifiatato. Tridente offensivo composto da Lozano al posto di Insigne sulla sinistra, Politano a destra e Petagna che sarà il centravanti di riferimento.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.