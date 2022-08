L'ultima settimana per il Napoli è stata molto movimentata. Tre gli acquisti ufficializzati, a partire da Simeone, passando per Ndombele, fino ad arrivare a Jack Raspadori. Ora è tempo di pensare al campo, oggi di fronte ci sarà il Monza dell'ex Petagna, che vorrà a tutti costi mettersi in luce. Spalletti trova tutti i nuovi innesti ma predica calma perché consapevole di aver perso dei leader, dei giocatori di grandissimo spessore.



LE SCELTE - L'undici titolare, salvo sorprese, dovrebbe essere già disegnato. Nessun cambio rispetto alla vittoria di Verona. Ancora Meret tra i pali. Rrahmani e Kim i difensori centrali. Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, anche se il portoghese è insidiato da Olivera che scalpita. Nel "nuovo" centrocampo a tre di Spalletti trovano spazio Anguissa e Zielinski con Lobotka in cabina di regia. Tridente offensivo composto da Lozano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen. Tante armi a gara in corso per il Napoli, con i nuovi arrivati Raspadori, Simeone e Ndombele pronti a dare una mano a gara in corso. Così come Politano (che dovrebbe fare staffetta con Lozano) ed Elmas.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.