Dopo il successo in Coppa Italia il Napoli ha bisogno di ripartire con una vittoria anche in campionato. Oggi al Maradona arriva il Parma per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.



Gattuso cambierà poco rispetto all'11 iniziale che ha affrontato lo Spezia tre giorni fa. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Ospina. Difesa a 4 che vede il rientro di Di Lorenzo sull'out di destra, Mario Rui sulla fascia opposta e la coppia difensiva con Koulibaly affiancato probabilmente da Manolas. Confermato il centrocampo a 3 - che ha funzionato in Coppa Italia - che vede l'esclusione di Bakayoko dal primo minuto e ancora Elmas mezzala destra, Demme davanti la difesa e Zielinski mezzala sinistra. Petagna, dopo aver riposato, torna ad essere il centravanti di riferimento con Lozano spostato di nuovo a destra e il solito Insigne sul versante opposto.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.