Questa sera Napoli e Lazio si affronteranno con l'obiettivo di riagganciare la zona Champions, che resta vicinissima. Gattuso dovrà fare a meno di Ospina e Ghoulam, infortunati, e Demme, squalificato.



Tra i pali toccherà chiaramente a Meret. In difesa rispetto all'Inter cambierà un interprete, ovvero il terzino sinistro. Sarà il momento di Hysaj al posto di Mario Rui, mentre sulla fascia opposta agirà Di Lorenzo. I due centrali saranno Koulibaly e Manolas. Quest'ultimo si è reso protagonista di una grande prova quattro giorni fa. In mediana al posto dello squalificato Demme spazio per Bakayoko in coppia con Fabián Ruiz. Ribalta i pronostici della vigilia, invece, Politano, che avrà nuovamente una maglia da titolare lì davanti sull'out di destra. Insigne partirà come sempre da sinistra. Zielinski alle spalle della punta che questa volta sarà Mertens. Osimhen e Lozano saranno delle armi importanti a gara in corso per fare male ad una Lazio più stanca nella ripresa.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.