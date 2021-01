Oggi alle 18 il Napoli scenderà in campo per affrontare lo Spezia in vista della sedicesima giornata di Serie A. Dopo la convincente prestazione di Cagliari bisogna mantenere alta l'attenzione e Gattuso non cambierà tanto rispetto all'11 iniziale sceso in campo tre giorni fa in Sardegna.



Tra i pali toccherà di nuovo a Ospina. Davanti a lui stessa difesa a 4 composta da Manolas e Maksimovic centrali, mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle fasce. In mediana ecco ancora Fabián Ruiz e Bakayoko. Cambierà qualcosa in attacco: sulla destra sarà il momento di Politano, con Lozano che si sposterà in un ruolo inedito quest'anno, quello di centravanti al posto di Petagna. Il messicano servirà, con la sua velocità, per scardinare la difesa degli ospiti. Alle sue spalle Zielinski, mentre a sinistra il solito capitano Lorenzo Insigne.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso