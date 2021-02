Questa sera scenderà in campo un Napoli incerottato. Gattuso contro il Granada dovrà fare i conti con le tante assenze dovute a infortuni e positività al Covid-19. L'obiettivo è passare il turno ed uscire dalla Spagna con un risultato favorevole, ma allo stesso tempo servirà non perdere altre pedine importanti.



Nell'11 titolare per Gattuso le scelte saranno quasi obbligate. Tra i pali ci sarà Meret e davanti a lui la linea difensiva a 4 composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre centralmente agiranno Rrahmani e Maksimovic. A centrocampo si rivede dal 1' Fabián Ruiz, con Lobotka davanti la difesa ed Elmas a completare il reparto. Riposano, quindi, Zielinski e Bakayoko che partiranno dalla panchina per aiutare i compagni a gara in corso. Scelte obbligate anche nel tridente offensivo con Politano e Insigne sulle fasce, Osimhen unica punta. Nella ripresa previsto riposo per Insigne, che non è al 100% dopo l'affaticamento accusato contro la Juventus. A disposizione anche quattro giocatori della Primavera, cioè Idasiak (portiere), Costanzo (difensore), D'Agostino (attaccante) e Cioffi (attaccante, aggregato già da un po' alla prima squadra). Presenti anche gli ex Primavera Zedadka (terzino) e Labriola (centrocampista).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.