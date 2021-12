Il Napoli è in grossa emergenza, per il match di questa sera contro l'Atalanta Spalletti avrà praticamente gli uomini contati. Insigne, Fabián Ruiz, Koulibaly, Anguissa, Osimhen, sono cinque i giocatori chiave che mancheranno, ma non è tempo di abbattersi per provare a mantenere la testa della classifica dopo il passo falso di Reggio Emilia contro il Sassuolo tre giorni fa.



Tra i pali ci sarà come sempre Ospina. Difesa a quattro obbligata, dato che anche Manolas non sarà della sfida: Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus centrali. In mediana tocca alla coppia Demme-Lobotka, con Zielinski che agirà sulla trequarti. Politano ancora non è al top e quindi dovrebbe partire dalla panchina con Lozano largo a destra ed Elmas che avrà una chance a sinistra. Unica punta Mertens, che in assenza di Insigne e Koulibaly sarà il capitano. A gara in corso Spalletti potrà contare su Ounas, Politano, Petagna come giocatori offensivi.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.