Il Napoli corre veloce verso lo scudetto e anche la scaramanzia viene meno. Eljif Elmas, jolly azzurro, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli e si è lanciato in una promessa in caso di vittoria del titolo in Serie A: "Capelli azzurri in caso di scudetto? Non lo so, vediamo. Magari tutta la squadra...".