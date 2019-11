Poteva essere un'occasione per far sentire il calore alla squadra, si è trasformata in una pesante contestazione. Il Napoli aveva organizzato per questo pomeriggio il primo allenamento della stagione a porte aperte, con la possibilità - concessa agli abbonati - di assistere alla seduta odierna presso lo stadio San Paolo. Il pomeriggio campano si è rivelato però una bufera, l'ennesima in questi giorni delicatissimi in casa partenopea. La sconfitta con la Roma, il ritiro inflitto da De Laurentiis, il pareggio contro il Salisbrugo e la scelta dei giocatori di tornare a casa dopo la gara di Champions, 'disobbedendo' all'obbligo di ritiro deciso dal presidente: elementi che hanno infastidito - e non poco - i tifosi.



CONTESTAZIONE - Fuori dal San Paolo, oggi, si è radunata una rappresentanza del tifo organizzato, che ha subito fatto partire diversi cori. Nel mirino, oltre alla società, anche i calciatori: 'Ci vediamo in discoteca!' e 'Ci avete rotto il c...o, mercenari siete voi!' i cori partiti all'esterno dell'impianto. I supporters, in seguito, hanno esposto un eloquente striscione: 'Rispetto!'. Aria tesissima e frizzante: Ancelotti, intanto, provava ad allontanare la bufera concentrandosi solo sul campo e l'allenamento. Sabato sera, sempre al San Paolo, arriva il Genoa: (almeno) fino a quel momento, però, all'ombra del Vesuvio saranno giorni bollenti...