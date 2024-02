Napoli, la punta del futuro è già in Serie A: le parole dell'agente e gli scenari per giugno

Walid Cheddira è tornato al gol e lo ha fatto in casa della Juve. L'attaccante del Frosinone, dove è in prestito dal Napoli, contende il posto da titolare a Kaio Jorge ma in futuro per lui potrebbe esserci il salto in una big. Ne parla il suo agente, Bruno Di Napoli a Sportitalia. Le sue parole.



MOMENTO DI FORMA - "Sicuramente sono contento dell’impatto che ha avuto. La Serie A è la Serie A, a mio avviso sta facendo un buon campionato, poi peccato che dal punto di vista realizzativo qualche gol in più poteva arrivare, ma è stato sfortunato. Penso che farà un finale di stagione importante e potrà essere determinante per la corsa salvezza del Frosinone. Basta vedere quanto fatto con la Juve: il gol, il lavoro per la squadra, la corsa. Gennaio? Diversi club, sia in Italia che all’estero, ci hanno pensato ma lui ha sempre la sua volontà di rimanere a Frosinone, per raggiungere i suoi obiettivi. Non gli piace lasciare le cose a metà.



NAPOLI - "Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante".