"La SSC Napoli ha bloccato Pablo Fornals del Villarreal": a riferirlo sarebbero direttamente i colleghi di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. Sarebbe, dunque, arrivato l'affondo decisivo di Giuntoli e De Laurentiis per il giovane talento spagnolo, al punto che ci sarebbe stato anche l'ok del Napoli per il pagamento della clausola rescissoria. Fornals, d'altronde, è un elemento che piace molto a Carlo Ancelotti, che insieme alla dirigenze azzurra, avrebbe spinto molto per il futuro acquisto dello spagnolo, andando così a rinforzare un reparto ormai orfano di Hamsik e, chissà, magari pronto ad una mini-rivoluzione.