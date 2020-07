L'affare più chiacchierato delle ultime settimane in casa Napoli è sicuramente quello che riguarda Victor Osimhen. L'attaccante del Lille potrebbe presto vestire la maglia del Napoli. Un aggiornamento riguardo il nigeriano lo ha dato Marcello Calvano, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:



"Il Napoli vuole attendere con pazienza, ma senza dover aspettare troppo a lungo. In settimana è previsto un nuovo incontro tra il club e il giocatore per accelerare definitivamente la trattativa. Intanto il Napoli tiene aperte altre piste, su tutti c'è Jovic".