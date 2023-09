Tiene banco in casa Napoli il caso relativo a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non ha gradito, usando un eufemismo, il video ironico pubblicato e poi rimosso dal Napoli sul proprio profilo TikTok sull’errore dal dischetto contro il Bologna e sulla capigliatura dell’ex Lille. La maggior parte dei tifosi azzurri sui social però ritiene che l’attaccante nigeriano stia trovando una scusa per giustificare il suo desiderio di lasciare il club.