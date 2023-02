Il Napoli ha battuto in scioltezza l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, scatenando l'ammirazione dei media tedeschi. Ecco cosa hanno scritto alcune delle testate tedesche



“Il Napoli è arrivato a Francoforte senza punti deboli, giocando a un livello che in Germania vediamo solo con il Bayern Monaco quando è al meglio. Non sorprende che il Napoli abbia 15 punti di vantaggio sugli inseguitori in Serie A. Ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica”, ha scritto La Faz.



La Suddeutsche Zeitung invece scrive: 'L'Eintracht ha potuto affrontare i semidei azzurri, la capolista della Serie A italiana ma i napoletani hanno spadroneggiato e non ci sono avversari più difficili in Europa”.