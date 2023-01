La Reggina avrebbe avviato alcuni contatti con il Napoli per provare ad assicurarsi le prestazione del portiere Nikita Contini.



Il 26enne italo-ucraino è attualmente in prestito alla Sampdoria, dove però non è ancora riuscito a collezionare nemmeno una presenza in campionato. In passato ha militato in Serie B con le maglie di Entella, Crotone e Vicenza.



Lo riferisce TuttoB.com