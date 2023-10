Poco più di 24 ore al match di Champions per il, che domani sera ospiterà il Real Madrid al Maradona.sfida importante contro l’ex allenatore azzurro ancelotti, ma soprattutto per portare a casa tre punti che sarebbero preziosissimi.LA RIFINITURA - Napoli che questa mattina è sceso in campo al Konami Training Center di Castel Volturno. Allenamento per gli uomini di Garcia, con un clima sereno. Un volto determinato quello di Victor Osimhen, che è pronto a ritrovare una maglia da titolare e a essere determinante contro i Blancos. Assenti oggi gli infortunati Rrahmani, Gollini e Juan Jesus.