hi ha bisogno di riprendersi dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa in campionato. Rudidunque ci si aspetta una squadra pronta a fare il risultato e mettere in campo una buona prestazione.RIFINITURA - Nel primo pomeriggiuesta mattina la squadra si è ritrovata come di consueto al Konami Training Center di Castelvolturno. Riflettori puntati sull’umore della squadra, che è apparsa molto serena nonostante il momento non proprio idilliaco. Sorriso e anche scherzi tra compagni di squadra hanno accompagnato la prima parte della seduta d’allenament, che aveva una vistosa fasciatura alla mano e non prenderà parte alla trasferta di Champions. Si è allenato regolarmente Demme, che comunque è fuori dalla lista Champions e non partirà con i compagni.