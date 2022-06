La visita di De Laurentiis a casa Mertens, quel famoso tweet con in braccio il piccolo Ciro Romeo. Di segnali positivi ce n'erano stati per la permanenza del belga in maglia azzurra. Eppure le strade del Napoli e dello stesso Mertens sembrano essere più lontane.



Il giocatore ha chiesto 2,4 milioni di ingaggio, più 1,6 milioni di bonus alla firma, più bonus legati agli obiettivi, più commissioni per gli agenti. La mail spedita domenica da Stirr Associates, lo studio legale di Keerbergen che cura gli interessi di Mertens, ha ricevuto un rifiuto da parte del Napoli. Un rifiuto prevedibile, vista l'intenzione di mettere nero su bianco un contratto da 1,5 milioni fino al 2023. De Laurentiis però non ha chiuso le porte, è ancora disposto a trattenere Mertens, ma alle sue condizioni. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.