Riporta Il Mattino: "Che al Barcellona piaccia Fabian non è una novità, che possa esser l’uomo cheMessi e compagni vorrebbero in mediana (soprattutto ora che l’affare Pjanic è in bilico) è questione nota ad Aurelio De Laurentiis e agli uomini mercato del Napoli.

Così come la risposta, anche ai sondaggi delle ultime ore, è stata sempre la stessa: Fabian non si vende per 80milioni al RealMadrid, figurarsi se per una cifra inferiore va in Catalogna.

Per Gattuso è un intoccabile, per il Napoli un gioiello da proteggere: ed è questo il motivo per il quale anche con l’agente di Fabian ci sarà un incontro: a fine stagione, per ragionare su un prolungamento di un contratto che scade nel 2023,ma che prevede anche un ingaggio che supera i 2milioni e che, come per Zielinski, potrebbe vedersi raddoppiato".