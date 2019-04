La Gazzetta dello Sport ha fatto un'analisi di mercato della rosa del Napoli dopo la deludente stagione alla guida di Carlo Ancelotti. Una stagione che ha deprezzato e non di poco il valore della rosa rispetto alla gestione Maurizio Sarri con tanti dei big il cui prezzo è in forte calo.



I più importanti? Mertens e Insigne che perdono almeno 10 milioni di euro rispetto alla scorsa estate, ma anche Hysaj, Ghoulam (complice l'infortunio) e soprattutto Simone Verdi arrivato per 25 milioni dal Bologna e oggi ne vale poco più di 10.



Chi si salva? Kalidou Koulibaly, il cui valore supera gli 80 milioni e per cui arriveranno offerte superiori ai 100 e Arkadiusz Milik che in questa stagione si è sia messo alle spalle i problemi alle ginocchia che lo hanno tormentato e ha anche rivalutato l'investimento importante fatto su di lui per il dopo-Higuain.