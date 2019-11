Ecco come il Corriere dello Sport descrive la situazione legata al rinnovo di Josè Maria Callejon: "La certezza, comunque, è che Callejon è diventato un totem del tecnico proprio com’era già accaduto con Rafa, l’uomo che lo ha portato dal Real e soprattutto lanciato in orbita fino a fargli centrare il record personale di 20 gol, e con Sarri. Che lo considerava, ammettendolo pubblicamente: l’unico elemento insostituibile della squadra. Sabato a San Siro con il Milan, nel frattempo, continuerà la sua scalata personale: attualmente conta 320 presenze complessive e, dicevamo, in due salti aggancerà Ferrara al quinto posto di questa speciale classifica. Di queste, 234 sono relative al campionato e 66 alle coppe europee: primatista internazionale tra gli attuali compagni. Il futuro? Annali a parte, è tutto da scrivere: il suo contratto scadrà a giugno 2020 e a gennaio potrà svincolarsi a parametro zero, ma De Laurentiis gli ha offerto un biennale alle medesime cifre attuali (3 milioni). Sarà una scelta di vita. E comunque, tanti applausi".