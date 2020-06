Nessuna incertezza in casa Napoli sul portiere. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarà infatti David Ospina dal primo minuto. La crescita avuta negli allenamenti di questi mesi da parte di Meret non gli ha ancora permesso di superare il colombiano, preferito da Gattuso per la calma nella gestione dei momenti difficili e, soprattutto, per l'abilità nell'impostazione del gioco. Dalla ripresa del campionato in poi, non mancheranno però le occasioni per l'ex numero uno della Spal, che sarà protagonista di un'alternanza quasi scientifica con Ospina.