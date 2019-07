Sedicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. La squadra - come comunica il club azzurro tramite il proprio sito - ha iniziato la sessione con una prima fase di prevenzione e riscaldamento in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi nelle due metà campo per svolgere seduta tecnica e posizionamento tattico. Successivamente lavoro di pressing offensivo e partita a campo grande risolta dalle reti di Verdi, Mertens e doppietta di Insigne. Younes ha lavorato in palestra per un leggero affaticamento muscolare, seguendo un programma personalizzato. Tonelli ha svolto l'allenamento col gruppo tranne la partitella per motivi precauzionali.