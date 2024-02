Napoli: 100 milioni rischiano di sfumare. Poi ci sono bilancio e mercato

Federico Russo

Il Napoli continua a non vincere e a disputare un campionato da metà classifica, scenario impensabile fino a qualche mese fa. Anche a Cagliari, dopo essere passati in vantaggio la partita sembrava in controllo eppure è arrivata la beffa al novantaseiesimo con il gol di Zito Luvumbo. I partenopei si trovano al nono posto in classifica con 37 punti, -11 dal Bologna quarto, ma con un partita da recuperare domani contro il Sassuolo. Proprio la distanza dalla Champions viene sottolineata dal Corriere dello Sport, rimarcando il fatto che l'Europa, principalmente la massima competizione europea, è una forma di ricchezza molto rilevante. In quest'ottica "l'ossessione" quarto posto e i 100 milioni che rischiano di svanire accompagnano la difficile missione di Francesco Calzona, arrivato a Napoli 8 giorni fa e desideroso di rilanciare i partenopei nelle zone nobili della classifica. Da annoverare la continuità europea che ha contraddistinto il Napoli dal 2010 con qualificazioni quasi mai in discussione nelle competizioni europee, principalmente la Champions League. Inutile dire che con questo ritmo questa striscia potrebbe essere bruscamente interrotta. Bisogna però sottolineare che nonostante questo rischio di vedere svanire un'importante cifra per il club, il bilancio è in attivo, come riportano i numeri forniti da Calcio e Finanza.



I NUMERI - Infatti si legge che il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile record pari a 79,7 milioni. Il fatturato della società partenopea è stato pari a 359,2 milioni(contro i 175,9 dell'esercizio chiuso il 30 giugno del 2022), mentre i costi sono rimasti sostanzialmente in linea nei due anni ( dai 241,1 milioni si è passati ai 242,5). La voce più sostanziosa è stata quella riguardante i diritti tv, che tra vittoria dello scudetto e quarti di finale di Champions sono 160,9 milioni. In aggiunta alle varie plusvalenze fatte con le cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz tra gli altri che hanno sfiorato gli 80 milioni. Senza dimenticare i possibili scenari di mercato che si potranno verificare in estate, visti i vari top club che hanno messo nel mirino Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.



MERCATO - Visto il valore dei due calciatori molti club hanno messo gli occhi sulle stelle dei partenopei. Sul capocannoniere dello scorso campionato pende una clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro e il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli nonostante il rinnovo fino al 2026 , qualora arrivassero delle offerte economicamente vantaggiose per entrambe le parti, forse anche a ridosso del valore della clausola. Anche sulla rivelazione dello scorso campionato Kvaratskhelia hanno messo gli occhi diversi club, è stato accostato anche al PSG nell'ultimo periodo. L'accordo fino al 2027 firmato nel 2022 non è stato ancora toccato, con il 77 georgiano che percepisce 1,2 milioni annui. Sul giocatore non pende alcuna clausola, questo consente al club di stabilire il prezzo per non temere sorprese. Tirare troppo la corda potrebbe sfociare alla lunga in una rottura con il calciatore che dovrebbe diventare il simbolo del nuovo Napoli, vista la più probabile partenza in estate del bomber nigeriano. Nessuno a Napoli vorrebbe privarsi di entrambi i calciatori in poco tempo. In vista della conclusione della stagione Calzona ha bisogno della migliore versione dei suoi top player per cercare di risalire la china e riportare entusiasmo ad una piazza che spesso è stato un fattore determinante.