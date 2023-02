La statua di Diego Maradona posizionata all'esterno dell'omonimo stadio a Napoli a titolo di donazione e in attesa di una sistemazione definitiva dovrà presto essere spostata. Il Comune di Napoli ha spiegato con una delibera di non poter accettare la donazione. Il valore dell'opera dell'artista Domenico Sepe, infatti, è superiore alle possibilità di spesa del donante. Non solo: all'artista in questione verrebbe garantita una visibilità che potrebbe risultare appetibile anche da altri artisti. Verrebbe leso, in sintesi, il rispetto del principio di imparzialità. Ora è in corso un'indagine da parte della magistratura per far luce sulla vicenda e per chiarire ogni aspetto della stessa.