La Gazzetta dello Sport tratteggia il futuro di Lorenzo Insigne: "Mino Raiola non è ancora formalmente l’agente di Insigne, che ancora non ha risolto del tutto le questioni con i vecchi procuratori, con i quali esistono un contenzioso e strascichi giudiziari. Il potente agente dunque resta nell’ombra e in attesa. Al momento non ha intenzioni di scatenare guerre col Napoli (ricordate cosa successe al Milan per Donnarumma) soprattutto perché il suo nuovo protetto non ha problemi di contratto col club, visto che ha un soddisfacente contratto da oltre 4,5 milioni netti a stagione, in scadenza nel 2022. Ma Lorenzo potrebbe anche convincersi che proprio l’amore per Napoli diventerebbe un freno alla sua carriera. E a quel punto nella scelta conterà molto la famiglia e la moglie Jenny in particolare. Tutto può succedere e chissà che alla fine una Coppa alzata non possa essere il lieto fine che caccia i cattivi pensieri. Quelli infiammabili".