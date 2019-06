Come racconta la Gazzetta dello Sport, per Rodrigo del Valencia è richiesto un investimento di quasi 70 milioni: "La soluzione è da ricercarsi nella cessione di alcuni tra i giocatori che il Napoli ha in giro per l’Italia, nei campionati di serie A e B. Tra i più rappresentativi ci sono Inglese, Sepe, Rog, Grassi oltre ai probabili partenti che sono Diawara, Ounas, Simone Verdi. Denaro fresco, che verrebbe subito reinvestito".