Azzedine Ounahi dell'Angers è il nome caldo per il centrocampo del Napoli. Il classe 2000 è pronto a lasciare l'Angers ed il club azzurro sta preparando l'offerta. I partenopei sono disposti a chiudere subito per averlo a giugno, lasciandolo sei mesi in prestito al suo attuale club. La squadra francese, dal canto suo, ha chiesto 25 milioni, complice anche l'interesse di Leicester e Marsiglia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.