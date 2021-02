In un focus sui giocatori in scadenza a fine stagione, l'edizione odierna di Tuttosport ha lanciato una suggestione che ha già iniziato a far sognare i tifosi azzurri: "Chissà che le emozioni del cuore non possano convincere Cavani a tornare a Napoli per chiudere la carriera". L'attaccante, al momento, è in forza al Manchester United: secondo Transfermarkt il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro.