La camiseta visitante europea del Napoli será diferente por reglamento UEFA.



La silueta del Vesubio NO se permite al ser un elemento pictórico.



Por lo tanto, cambia e incluye la bandera italiana en cuello y ribetes de las mangas.

. La UEFA infatti vieta elementi pittorici sulla divisa da utilizzare per le gare delle competizioni europee e per questo motivo il Napoli s'è dovuto adeguare. Il club partenopeo per la gara di Champions ha però cambiato anche altri dettagli, sul collo e sulle maniche.