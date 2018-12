Arek Milik, attaccante del Napoli, ha parlato a Polsat Sport dopo la partita contro il Liverpool, partendo dall'occasione avuta nel finale di match: "All'inizio volevo evitare di essere anticipato perché sapevo che poteva arrivarmi la palla. In definitiva, non so se la palla è stata prolungata da un giocatore della nostra squadra o da uno del Liverpool. Sono riuscito a malapena a calciare e ho colpito istintivamente. Mi sembra che Alisson abbia accorciato bene su di me e, sfortunatamente, non sono riuscito a superarlo. Errore mio? Dipende da quale prospettiva viene valutata la situazione, se dal divano di casa o dal campo. In una situazione come quella, non c'è tempo per pensare con calma. Dovevo prendere una decisione all'istante. Sfortunatamente siamo fuori dalla Champions League. Il Liverpool ha creato così tante opportunità che avrebbe potuto punirci con un passivo più pesante, anche se è noto che il calcio è imprevedibile. Dobbiamo guardare oltre, abbiamo molti incontri in Serie A e in Europa League davanti a noi, e ci stiamo concentrando anche su questo. Ho cercato la girata, ma non ho impattato benissimo. C'era molto vento e credo abbia inciso. Peccato, era una occasione importante per noi..."