Napoli, la vigilia di Champions: ecco Calzona, c'è anche Osimhen. Ngonge a parte VIDEO

Vigilia diparecchio movimentata per ilche cambia allenatore a poco più di 24 ore dalla sfida contro il. Dopo Mazzarri, dunque,che con il suo staff è arrivato al Konami Training Center di Castel Volturno per conoscere il nuovo gruppo che guiderà da qui a fine stagione (con una buona parte della rosa aveva già lavorato ai tempi di Sarri e Spalletti a Napoli). Dirige il primo allenamento oggi Calzona ed è già importantissimo perché c'è da preparare, appunto, la gara di Champions League.LA SEDUTA -. Clima disteso tra i calciatori che hanno iniziato con il classico torello sotto gli occhi attenti di Calzona e del suo staff. Diversi giocatori hanno riabbracciato il preparatore atletico, Francesco, che fa anche lui ritorno in azzurro. C'è anchecon il gruppo, finalmente è pronto a scendere in campo, due mesi dopo l'ultima volta con la maglia del Napoli.inizialmente non ha preso parte alla seduta d’allenamento lavorando a parte, per poi dopo unirsi regolarmente ai compagni.