Mattinata di lavoro per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si preparano per la sfida di domani contro l'Eintracht Francoforte che sarà valida per gli ottavi di finale d'andata di Champions League. La squadra partirà nel primo pomeriggio e alle 18:45 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti e il capitano, Giovanni Di Lorenzo.







Un clima assolutamente sereno nell'allenamento di oggi. Tante risate, tanti abbracci tra i calciatori del Napoli che testimoniano il grande affiatamento del gruppo che si riversa anche in campo. Allarme totalmente rientrato per Victor Osimhen che si è allenato regolarmente fin dall'inizio con i compagni. Assente, come previsto, Giacomo Raspadori che causa infortunio dovrà stare fuori per almeno 3-4 settimane.