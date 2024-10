Napoli, l'agente di Caprile: "Ha colto la palla al balzo. Conte ti porta ad alti livelli. È da Nazionale"

Getty Images

Graziano Battistini, l'agente di, portiere che ha preso il posto dell'infortunato Alex Meret in porta con il Napoli, ha rilasciato un’intervista a radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del suo assistito.“Caprile? Entrare a freddo è difficile perchè non te l’aspetti e devi fare tesoro subito di una certa condizione mentale, ma poi il lato che ti può aiutare è quello che non ti dà il tempo di pensare. Elia ha sempre lavorato per farsi trovare pronto, l’ha fatto e deve continuare a farlo".

"La personalità riesce ad esaltare le qualità fisiche e tecniche dell’atleta e dà la possibilità di fare bene in certi ambienti. Elia sa benissimo che deve fare, ma è ovvio che le carriere si costruiscono prendendo la palla al balzo"."Conte? Uno come lui crea un ambiente abituato a stare a certi livelli, crea un ambiente che mentalizzi e una volta che mentalizzi l’ambiente è ovvio che ti rimane dentro e ti fa mettere nel bagaglio un qualcosa di veramente importante. Lavorare insieme a un allenatore di quel livello ed al suo staff è una fortuna che bisogna assolutamente sfruttare"

"Un futuro in nazionale? Ha tutte le carte in regola per arrivarci, ma nella vita ci vogliono le occasioni e devi essere bravo a prenderle al volo. Da quando è ragazzino ha sempre risposto presente a tutte le sollecitazioni fino ad oggi. Anche nelle situazioni di difficoltà ci ha sempre messo la faccia, s’è messo in discussione ed ha sempre reagito positivamente. Ha mostrato qualità morali e quello mi fa pensare che può ambire e puntare in alto”.