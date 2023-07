Il rinnovo di Di Lorenzo col Napoli è arrivato un po' a sorpresa. Anche per il giocatore. L'accordo per il prolungamento era stato trovato da tempo, ma in pochi sapevano che l'annuncio sarebbe arrivato nel giorno della presentazione con un annuncio del presidente De Laurentiis. A essere al corrente di tutto era l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, che a Sky Sport ha detto: "Giovanni voleva legarsi a vita al Napoli. Con il presidente ne stavamo parlando da diversi mesi, alla fine siamo arrivati a un accordo fino al 2028 con opzione per un altro anno. Avevamo tenuto l'accordo nascosto al giocatore; oggi, dopo l'allenamento, gli ho detto tutto".



GLI ALTRI - Giuffredi cura gli interessi anche di altri giocatori del Napoli: "Mario Rui? Credo che nei prossimi giorni verrà annunciato l'accordo. Per Folorunsho abbiamo Empoli, Verona e qualche altra squadra interessata, ma prima di prendere una decisione vogliamo capire quali sono le intenzioni di Garcia che lo sta osservando in allenamento. Gaetano è un grandissimo giocatore, nelle prossime settimane si riprenderà dall'infortunio e anche lui sarà valutato da Garcia; poi capiremo il suo futuro".