Improvviso rallentamento nella trattativa tra il Napoli e l'Hellas Verona per il passaggio alla corte di Rudi Garcia dell'esterno classe '91 Davide Faraoni. Ad annunciarlo il brusco stop del possibile approdo del terzino gialloblù, che in azzurro sarebbe diventato la prima alternativa di capitan Di Lorenzo con la partenza di Zanoli in direzione Genoa, è stato l'agente Mario Giuffredi.



BRUSCO STOP - Queste le sue parole a Canale 21: "Rimane al Verona, sta bene dove sta". Il procuratore dello stesso Di Lorenzo, di Mario Rui e di altri calciatori azzurri come Folorunsho e Politano, non ha fornito ulteriori dettagli su un'operazione che appariva ben avviata sulla base di 5 milioni di euro. Faraoni resta per ora legato all'Hellas da un contratto in scadenza a giugno 2025, in attesa di capire se questa trattativa possa regalare ulteriori novità e colpi di scena.



E ZANOLI? - In questi primi giorni di ritiro a Dimaro, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha voluto osservare da vicino Alessandro Zanoli, reduce da una positiva stagione in prestito alla Sampdoria, chiusa sì con la retrocessione in Serie B dei blucerchiati, ma con prestazioni costantemente in crescita dell'esterno classe 2000. L'arrivo di Faraoni è strettamente legato alla nuova cessione del ragazzo e non è da escludere che il tecnico francese abbia voluto prendersi qualche giorno di riflessione prima di dare il definitivo via libera.