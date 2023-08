Il georgiano lo scorso anno alle prime due di campionato aveva già impressionato tutti a suon di giocate, con tanto di 3 gol e 1 assist. Quest'anno non si è ancora visto, la prima è rimasto ai box per un problemino fisico e la seconda l'ha giocata solo per mezz'ora. Ma ci ha messo giusto tre minuti per trovare il primo assist della stagione per il 2-0 di Di Lorenzo contro il Sassuolo.sabato al Maradona arriverà la Lazio ed è pronto a ritrovare unache manca esattamente da 165 giorni. Kvara vuole rispondere presente e pensa solo al campo, anche se- Nell'estate 2022 l'ex Dinamo Batumi ha firmato un quinquennale di appena. Cifre irrisorie pensando al mercato di oggi e al calciatore che è diventato in pochissimo tempo. C'è la, il Napoli vuole premiare colui che ha contribuito in maniera significativa alla conquista dello scudetto e gli agenti si aspettano il giusto riconoscimento. Un primo incontro c'è stato a Dimaro tra le parti e altri ce ne saranno.ha potuto vedere il suo assistito scendere in campo e adesso aspetta l'incontro con De Laurentiis.- Si discuterà della domanda e dell'offerta ma si potrebbe non trovare una soluzione immediata perché se da un lato il patron azzurro è disposto adGuardando anche alle cifre importanti che il Napoli ha intenzione di corrispondere a Osimhen.: i dialoghi proseguiranno ancora per un po' e il punto di incontro, la stretta di mano finale presumibilmente arriverà più in là. Nel frattempo testa al campo, c'è uno scudetto da difendere e si riparte dalla Lazio, finalmente dal primo minuto.